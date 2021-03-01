Магас, , 12:59 — REGNUM В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме. В результате происшествия пострадали двое жильцов, которых доставили в республиканскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в селе Экажево в ночь на 1 марта. По улице Фронтовиков около полуночи прогремел взрыв, после которого последовало возгорание. Предположительно, взорвался бытовой газ. Причины взрыва в настоящее время устанавливаются.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что часть дома разрушена, на площади 85 кв. м распространился огонь. Устраняли последствия ЧП 22 сотрудника МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газа прогремел в ночь на 1 марта и в ставропольском поселке Рыздвяный. В результате происшествия в пятиэтажном доме пострадал один человек.

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