Нехаевский район, , 13:02 — REGNUM Организована доследственная проверка по факту гибели трёх человек в результате пожара в села Солонка Нехаевского района Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета. Очаг возгорания находился в спальне.

По предварительным данным, среди погибших 62-летний хозяин жилища и два его приятеля в возрасте 57 и 49 лет. Их тела обнаружили в спальной комнате, там же специалисты установили очаг возгорания. Вероятнее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар произошёл утром 1 марта. Деревянный дом 7 на 10 метров горел по всей площади.

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