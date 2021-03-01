Симферополь, , 12:59 — REGNUM Многофункциональные автозаправочные станции с возможностью зарядки электромобилей появятся вдоль трассы «Таврида» в Крыму, сообщили 1 марта в пресс-службе правительства региона.

Объекты инфраструктуры на трассе «Таврида» строятся в рамках инвестиционных соглашений. Так, первые объекты инфраструктуры планируется ввести уже в мае 2021 года.

«Создание сети многофункциональных заправочных станций вдоль трассы «Таврида», на которых будет предусмотрена возможность зарядки электромобилей, способствует развитию современной инфраструктуры электротранспорта на территории полуострова», — прокомментировала первый заместитель министра транспорта РК Татьяна Малий.

Помимо автозаправочных станций, вдоль федеральной трассы появятся кафе и рестораны, магазины, в том числе супермаркет, павильоны для розничной торговли сельскохозяйственной продукцией, туристско-информационные центры.