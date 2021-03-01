Новосибирск, , 12:59 — REGNUM В Новосибирск на этой неделе приедет председатель правительства России Михаил Мишустин. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники в мэрии города, Мишустин прилетит 5 марта.

«В то же время детали рабочей поездки не разглашаются, говорит собеседник», — уточняет «Сиб.фм».

В то же время в полпредстве уточнили, что не владеют точной информацией о поездке Мишустина в Новосибирскую область, но отметили, что в случае, если она состоится, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло присоединится к ней.