Минск, , 13:05 — REGNUM В Белоруссии с 1 марта вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который существенным образом ужесточает наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

При этом данный документ был обнародован 22 января на белорусском Национальном правовом интернет-портале.

Согласно новому КоАП республики, теперь за нарушение порядка проведения публичных акций, которое совершит участник таковых, и за публичные призывы к их организации или проведению, будет налагаться штраф в размере до 100 базовых величин (более $1115), либо наказание в виде общественных работ, либо административный арест.

Пи этом ранее за это полагалось предупреждение или штраф до 30 базовых величин (порядка $340), или административный арест. При это теперь при повторном нарушении виновный может быть подвергнут штрафу на сумму до 200 базовых величин, ранее — до 50 базовых величин.

Также по новому КоАП Белоруссии за участие детей в незаконных акциях будут штрафовать родителей по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка» на сумму от 5 до 30 базовых величин.

Кроме того, согласно новому кодексу, штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей теперь также увеличен от 2 до 100 базовых величин (ранее от 2 до 50). При этом за это также может быть наказание в виде общественных работ, либо административный арест. При этом также вводится ужесточение за «незаконное использование и изготовление флагов и символов» и ответственность за разглашение персональных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо ввести ответственность для тех, кто даёт и берёт зарплаты в конвертах.