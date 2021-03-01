Чита, , 12:55 — REGNUM Из 40 бытовых пожаров, произошедших в Забайкалье за последнюю неделю (22−28 февраля), 11 пришлось на столицу региона — Читу. Такие данные сегодня, 1 марта, обнародовал заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. Сложившуюся ситуацию он назвал критической.

«Наибольшее количество пожаров происходит в частном секторе, к сожалению, с гибелью людей. За неделю мы привлекли к ответственности десять граждан», — сказал чиновник.

В правительстве региона также обеспокоены тем, что в пожарах все чаще гибнут дети. Начиная с 1 января 2021 года огонь унёс жизни четверых несовершеннолетних.

Напомним, только за 22 февраля на пожарах в Забайкальском крае погибли пять человек. В связи с ростом гибели людей на пожарах Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Забайкальскому краю усилило профилактическую работу с жителями региона.