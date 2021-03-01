Николаев, Украина, 1 марта 2021, 12:59 — REGNUM Спасатели достали из-под завалов человека, пострадавшего в результате взрыва в сельской школе в Николаевской области. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В пресс-службе рассказали, что у мужчины диагностировали травмы головы и ноги. Он госпитализирован.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории сельской школы, по предварительным данным, взорвался твердотопливный котёл.
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