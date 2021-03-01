Красногорск, , 13:06 — REGNUM В Подмосковье предпринимаются действия для перевода транзитного транспорта на объездные магистрали. Об этом 1 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«В Московской области реализован большой президентский проект — строительство ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога — прим. ИА REGNUM)», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что в июле 2021 года строительство последних 25 км дороги будет завершено. Это позволит обеспечить работу транспортной магистрали, в том числе и для перевода транзитного транспорта с других дорог, расположенных в Подмосковье.

«Уже сейчас мы с Москвой предприняли мероприятия к тому, чтобы обеспечить транзитный транспорт, а это десятки тысяч автомобилей в день на объездную дорогу», — заявил Воробьёв.

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