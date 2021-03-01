Приштина, , 12:55 — REGNUM Министерство иностранных дел сепаратистского Косово считает, что Россия «из плохих побуждений» вмешивается в проблемы балканского региона, и что с самого начала диалога между Белградом и Приштиной она своими действиями старалась воспрепятствовать подписанию окончательного соглашения между ними. Об этом говорится в комментарии МИД Косово, который 28 февраля был опубликован как реакция на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что попытки ускорения диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной могут быть деструктивными.

«Открытие «гуманитарной» базы в Нише, вблизи Косово, отправка поезда, который попытался насильственно въехать на территорию Косово, организация инцидента на севере государства с участием русских представителей — сотрудников UNMIK и многие другие мероприятия, а также открытые и скрытые действия в рамках различных международных форумов показывают, что Россия препятствует процессу примирения и нарушает мир в регионе», — цитирует агентство «Бета» комментарий МИД Косово.

Ранее на странице МИД России в Твиттере была опубликована фотография с надписью «Косово — это Сербия» и комментарий Марии Захаровой с брифинга в Москве 26 февраля: «Считаем деструктивными попытки форсировать, подгонять под искусственные сроки так называемую «окончательную нормализацию» между Белградом и Приштиной. Главное — выйти на устойчивый жизнеспособный вариант, который в том числе будет принят общественностью».

Напомним, что 2017 году в России, для нужд компании «Железные дороги Сербии», был сделан дизельный локомотив. Снаружи локомотив был украшен надписью «Косово — это Сербия» на 21 языке, включая албанский. Сербские власти направили локомотив из Белграда в Косовскую Митровицу, но в городе Рашка на административной границе между центральной Сербией и ее южным краем было принято решение, что поезд вернется обратно.

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