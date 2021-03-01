Нур-Султан, , 12:55 — REGNUM Приоритетным направлением внешней политики Киргизии является развитие отношений с соседними странами. Об этом заявил киргизский лидер Садыр Жапаров в интервью агентству «Казинформ».

"Ближний сосед лучше дальнего родственника», — напомнил поговорку глава государства. Он отметил, что тесные связи также нужно поддерживать с Россией.

Жапаров добавил, что со странами ЕС и США Бишкек будет устанавливать равноправные отношения, с учетом интересов обеих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−3 марта президент Киргизии Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Казахстан. Это второй государственный визит Жапарова после посещения Москвы.