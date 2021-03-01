Кызыл, , 12:53 — REGNUM В 2020 году среднемесячная номинальная зарплата работников организаций в Туве достигла43 923,9 рубля. Это на 10,8% больше по сравнению с 2019 годом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономики республики.

Лидерами по темпам роста стали сфера медицины, где рост составил 35,8% по отношению к предыдущему году, обрабатывающие производства (+23,8%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (+17,3%). В сфере добычи полезных ископаемых зарплаты выросли на 13,3%, в строительстве, торговле и ремонте транспортных средств — на более чем 10%.

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