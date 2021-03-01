Анкара, , 12:53 — REGNUM Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз призвала наказать кронпринца королевства Мухаммеда бен Салмана, который, по данным США, причастен к происшествию. Об этом говорится в заявлении Дженгиз в Twitter.

«У кронпринца не осталось никакой легитимности. Пришло время это признать и начать действовать, наказав его за приказ зверски убить невинного человека», — говорится в заявлении.

По ее словам, наказание кронпринца поможет предотвратить такие преступления в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США был обнародован доклад американских спецслужб по обстоятельствам убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Американские разведслужбы утверждают, что убийство журналиста проводилось с личного одобрения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

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