Москва, , 12:52 — REGNUM После цифровой трансформации социальной сферы у граждан останется возможность личного взаимодействия с органами власти. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства рассказал об утверждении концепции цифровой трансформации социальной сферы. Документ рассчитан на пять лет, за этот срок вся социальная сфера страны должна перейти в электронный формат.

«Разумеется, цифровая трансформация не заменит личного взаимодействия людей с различными ведомствами, они по-прежнему будут проводить приём граждан. И если человек захочет, он сможет лично обратиться в государственные структуры для оформления различных компенсаций, пособий, во время живого общения решить все интересующие вопросы», — сказал Мишустин.