Пермь, , 12:51 — REGNUM В трёх сёлах Пермского края под принуждением пришлось создавать специализированные службы по вопросам похоронного дела, сообщает пресс-службе УФССП по региону.

Суд обязал администрации Филипповского, Калининского и Голдыревского сельских поселений создать муниципальные службы, которые бы занимались организацией оказания ритуальных услуг и содержанием мест захоронения, поскольку эти вопросы имеют местное значение.

В добровольном порядке чиновники не исполнили судебное решение, поэтому были возбуждены исполнительные производства. Судебные приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Главы администраций предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

«Применение штрафных санкций и перспектива возбуждения уголовных дел побудили чиновников поторопиться с исполнением требований исполнительных документов. В сельских поселениях созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела», — сказали в службе судебных приставов.