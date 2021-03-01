Симферополь, , 12:55 — REGNUM Заявление главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко «нагло лжёт», говоря о сочувствии жителям Крыма, которые испытывают проблемы с подачей воды и электроэнергии, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 1 марта в социальной сети Facebook.

«Ему за Украину надо переживать, а не за Крым», — считает Александр Т.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением представителя Крыма. Они считают, что экс-президент Украины нагло лжёт.

«Ещё раз доказывает бесчеловечность украинской власти. Сначала перекрыли всё, взорвали линии электропередач, а теперь «сочувствуют», — пишет Tanja L.

Некоторые комментаторы вспомнили, как Порошенко посещал Крым перед возвращением полуострова в состав Российской Федерацией. Они уверены, что у этого политика осталась обида к жителям, которые приняли его без особой радости.

«Это он всё не может забыть, как его люди гоняли по Симферополю, словно обгадившегося борова», — поделился своим мнением Игорь А.

Нашлись и те, кто напомнил действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что он обещал посадить Порошенко в тюрьму. Они отмечают, что никакому украинскому политику сейчас верить нельзя.

«А его разве Зеленский не посадил? Вроде как грозился», — написал William K.

Напомним, 28 февраля глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко «нагло лжёт», говоря о сочувствии жителям Крыма, которые испытывают проблемы с подачей воды и электроэнергии.