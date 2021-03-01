Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM В Свердловской области увеличилось количество наркоманов, заявил главный нарколог региона Олег Забродин на пресс-конференции.

Всего за 2020 год в области зарегистрировано 5986 человек с синдромом зависимости от наркотических веществ. Это на 1% больше, нежели в 2019 году, но на 10% ниже общероссийского уровня и на 18% — среднего уровня по УрФО.

По мнению Забродина, данный рост не стоит рассматривать «в качестве высокого показателя динамики». С пандемией COVID-19, из-за которой многие люди перешли на удалённую работу, данные изменения не связаны, считает врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году количество наркозависимых в Свердловской области снизилось на 12,5% по сравнению с показателями 2018 года.

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