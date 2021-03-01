Москва, , 12:49 — REGNUM Несмотря на то, что в России бензин стоит дешевле, чем в Европе, доступность этого топлива намного ниже, чем в тех странах, которые импортируют российские нефтепродукты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал данные Минсельхоза РФ, согласно которым продовольствие в РФ остается «одним из самых доступных в Европе», и что правительство занимается стабилизацией цен на продукты питания.

«Если речь идет о доступности продовольствия, то нельзя обойти вниманием цены на топливо. Бензин в России очевидно дешевле, чем в Европе — если переводить рубли в евро. Но если посмотреть рейтинг стран по доступности бензина, то есть по отношению цены топлива к средней заработной плате, то Россия оказывается на 60-м месте в мире. Уступая тем странам, которые импортируют топливо из России. Похожим образом обстоит дело и с продуктами питания, и поэтому есть сомнения в объективности утверждений об их дешевизне в РФ. Тем более что по многим категориям товаров в их стоимости велика импортная составляющая», — сказал Комолов.

Кроме того, как пояснил Комолов, пока рано говорить о том, насколько эффективной оказалась политика правительства РФ по стабилизации цен.

«В явном виде эта политика началась относительно недавно. По информации ЦБ РФ, инфляцию пока удается сдержать. Насколько адекватны эти заявления, каждый человек может оценить сам, исходя из своего личного потребительского опыта, — сказал Комолов. — И в этом отношении опросы, которые проводят разные агентства, занимающиеся экономико-социологической аналитикой, показывают, что индивидуальный уровень инфляции оценивается гражданами всегда значительно выше, чем показывает официальная статистика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз РФ заявил, что в России нет оснований для скачкообразного роста цен на продукты питания.

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