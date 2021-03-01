Берлин, , 12:49 — REGNUM Российской стороне следует скрупулёзно следовать тем договорённостям по «Северному потоку — 2», которые существовали изначально и которые работают, несмотря ни на что, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 марта, комментируя высказывания министра окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Свеньи Шульце.

Как сообщалось ранее, Шульце заявила, что страна не может отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2» и «одномоментно» перейти к использованию исключительно альтернативных источников энергии.

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« Глава минприроды Германии говорит совершенно разумные вещи: Германия не может отказаться от «Северного потока — 2» и по соображениям укрепления своей и общей европейской энергетической безопасности, и в связи с нежеланием предстать в виде ненадёжного партнёра, который к тому же вынужден будет оплачивать иски участников этого проекта о возмещении ущерба.

Что же до главы Мюнхенской конференции по безопасности, который требует поставить эксплуатацию газопровода в «зависимость от решений Евросоюза и поведения России», то речь идёт чисто о политическом давлении, причём давлении безосновательном. Вдумайтесь: деньги в газопровод вкладывали частные фирмы, а определять условия его эксплуатации хотят чиновники из ЕС и США! Кто же на это согласится?

Если Берлин захочет вести с Брюсселем и Вашингтоном переговоры по поводу «скорейшего перехода к возобновляемым источникам энергии, укрепления целостности европейского газового рынка и усиления поддержки Украины и ее экономического развития», это его дело, но к «Северному потоку — 2» это не должно иметь никакого касательства. И тем более не может быть никакого «внедрённого Германией механизма экстренной остановки работы газопровода». Оплести Германию и Россию путами не только Еврокомиссии и США, но и «партнеров» из Восточной Европы Ишингеру не удастся. В конце концов, «Северный поток — 2» — это не единственный осуществляемый сегодня проект такого рода, и любые попытки наложить на него политические ограничения столкнуться с естественными исками против дискриминации.