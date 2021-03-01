Улан-Удэ, , 12:48 — REGNUM На Театральной площади в центре столицы Бурятии Улан-Удэ найден труп пожилого мужчины. Сообщение об инциденте поступило в полицию около 16 часов дня 1 марта, передаёт портал «МК в Бурятии».

В настоящее время правоохранители выясняют причины смерти. По словам очевидцев, место огорожено сигнальной лентой.

«По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Тело отправлено на экспертизу», — передаёт портал заявление МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Владивостока в рабочем кабинете обнаружили тело исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти городской администрации.

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