Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Петербуржцы побили рекорд по объему потребительских кредитов за первый месяц 2021 года. Рост по отношению к январю 2020 года составил 14%.

Как сообщили 1 марат в Объединенном кредитном бюро, всего граждане РФ за январь взяли кредитов на 399 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но петербургский показатель почти вдвое превышает среднероссийский, кроме того, рост показателя в Петербурге стал четвертым среди всех регионов РФ, впереди оказались Белгородская область (19%), Алтайский край (16%), Ленинградская и Новосибирская области (по 15%). В Ленобласти в кредит за месяц взяли 5,7 млрд рублей.

«Такой объем стал рекордным для первого месяца года за всю историю российского банковского сектора. Средний размер кредита наличными в январе составил около 334 тысяч рублей. По сравнению с декабрем он сократился на 23 тысячи рублей, а по сравнению с январем 2020 года — вырос на 36 тысяч рублей. Одновременно за месяц с примерно 43 до 42 месяцев сократился средний срок кредитования. Полная стоимость кредита выросла с 16% в декабре до 16,1% годовых в январе», — добавили в бюро.

В Петербурге жители за январь 2021-го взяли в кредит 17,9 млрд рублей — это третий результат в абсолютном выражении по стране, после Москвы и Московской области, где в кредит взяли около 40 млрд и 31 млрд рублей соответственно.

«Выдача потребительских кредитов продолжает бить рекорды в разрезе объема предоставленных средств. При этом количество выданных кредитов наличным все еще меньше, чем в докарантинные месяцы. Это свидетельствует о том, что банки по-прежнему предпочитают кредитовать на крупные суммы в основном наиболее надежных заемщиков с хорошей кредитной историей», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.