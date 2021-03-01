Абакан, , 12:47 — REGNUM В Аскизском районе Хакасии 55-летний мужчина осуждён за совершение преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что в период с декабря 2012 года по июль 2019 года мужчина в своём доме насиловал несовершеннолетних девочек, находившихся под опекой его супруги. Злоумышленник угрожал девочкам убийством, а также совершал иные действия сексуального характера.

Суд назначил мужчине наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в сумме 500 тысяч рублей в пользу каждой из потерпевших. Сторона защиты обжаловала приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вынесли приговор 26-летнему мужчине, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней племянницы.

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