Кишинёв, , 12:49 — REGNUM Лидер «Партии социалистов» Молдавии Игорь Додон призвал президента страны Майю Санду выдвинуть кандидата на пост премьер-министра до 9 марта. С таким заявлением выступил глава ПСРМ выступил 1 марта на брифинге.

«Мы просим до 9 марта издать декрет о назначении премьера, — сказал Додон. — Чем больше Майя Санду оттягивает, тем хуже будет для страны».

Он подчеркнул, что, если Санду не выдвинет никого в премьер-министры до указанного срока, то «социалисты» перейдут к «более решительным действиям». При этом Додон отметил, что не намерен запускать процедуру импичмента президента.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента и парламентского большинства. Санду заявляет, что необходимо провести досрочные выборы в парламент республики или вынести вопрос о её импичменте на референдум. Парламентское большинство требует, чтобы президент выдвинула на пост премьер-министра Мариану Дурлештяну, которая представляет «социалистов». Санду отказывается это делать.

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