Ставрополь, , 12:46 — REGNUM На Ставрополье произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Минераловодском округе погиб водитель иномарки. Сам виновник аварии — водитель ВАЗ-21 103 — сбежал с места происшествия, оставив пострадавшего без оказания помощи, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Автоавария произошла 28 февраля около 16:00 на 348-м км автодороги «Кавказ». Водитель отечественной автомашины, направляясь со стороны Невинномысска, превысил скорость и врезался в попутно двигавшийся Audi Q7. ВАЗ съехал в кювет и перевернулся, его водитель покинул место ДТП, даже не попытавшись оказать помощь водителю другой машины.

Его нашли спустя несколько часов. Он оказался жителем Минераловодского округа. У 25-летнего виновника аварии взяли анализ на наличие в крови алкоголя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.