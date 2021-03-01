Анкара, 1 марта 2021, 12:46 — REGNUM Посольство Индонезии в Анкаре продолжает продвигать индонезийский туризм в Турции, распространяя информацию о самых популярных направлениях в стране, сообщает Antara.
Пока неизвестно, когда власти Индонезии разрешат въезд в страну иностранным туристам.
Ранее посольство Индонезии в Анкаре участвовало в туристической ярмарке, которая проходила 25−27 января 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Турция договорились укреплять потенциал национальной полиции, особенно посредством образовательных программ.
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