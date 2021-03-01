Балей, Забайкальский край, , 12:45 — REGNUM Несколько сел Забайкалья оказались в снежном плену. По этой причине, как пишет ИА «Чита.ру», дети из сёл Онохово и Верхний Кокуй уже около двух недель не посещают школу, а местные жители не могут дождаться приезда скорой помощи.

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В администрации муниципалитета пояснили, что работы на дорогах будут проведены в ближайшие дни.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Забайкалье не прекращались практически весь февраль.

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