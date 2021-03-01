Москва, , 13:01 — REGNUM Эксперты Роскачества исследовали влажные корма для взрослых кошек 20 торговых марок. Они заключили, что влажные корма проигрывают в качестве сухим и не всегда являются полноценным источником необходимых веществ, сообщает 1 марта пресс-служба организации.

Экспертизу провели для 16 кормов эконом‑ и премиум-сегментов отечественного производства и четырёх образцов, произведённых в Чехии, Франции и Таиланде. Это паштет, кусочки в желе и кусочки в соусе с содержанием влаги от 76 до 85%.

Выяснилось, что весь исследованный корм — свежий и безопасный. Но фактическое содержание клетчатки, микро‑ и макроэлементов в ряде случаев не совпадает с указанным в маркировке.

Чаще всего — таких образцов 17 — несоответствия связаны с клетчаткой. В целом её в кормах в 2 — 4 раза больше, чем нужно. Другие несоответствия касаются содержания протеина, железа и цинка.

Не все корма сбалансированы на 100%, хотя на 15 товарах указано, что это «полнорационный корм». Если кормить кошку только таким кормом, недостаток тех или иных элементов придётся компенсировать дополнительным питанием.

Лучшим эксперты признали корм Schesir, ему присвоили 4,45 балла из 5. На втором месте — Science Plan с 4,34 балла, на третьем — Whiskas с 4,33 балла. Но претендентом на Знак качества не стал ни один из образцов.