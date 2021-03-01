Красногорск, , 13:05 — REGNUM К исполнению обязанностей главы городского округа Солнечногорск приступил Виктор Родионов. Об этом 1 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«К исполнению обязанностей главы Солнечногорска приступил Виктор Валерьевич Родионов», — сказал Воробьев.

По словам главы Подмосковья, Родионов является военным человеком, который много лет проработал в вооруженных силах. Также новый глава городского округа работал в команде мэра Москвы.

«Обращаю внимание, что Солнечногорский район — не простой. Обращаю внимание на создание сплоченной команды, которая бы выполнила быстро и в срок все то, о чем мы говорим. Мы в вашем полном распоряжении. Если есть беспокойства, сложности — не держите их в себе. Отраслевики, коллеги, которые в зале, — всегда к вашим услугам», — обратился к Родионову Воробьёв.

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