Сеул, , 12:47 — REGNUM В Южной Корее выявили ещё 14 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, все 14 случаев заражения завозные. Среди них 11 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса, ещё три случая — «южноафриканским» штаммом.

Начиная с октября 2020 года в Южной Корее подтверждено 156 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Среди них 133 случая заражения «британским» штаммом, 17 случаев — «южноафриканским» штаммом и одного случая — «бразильским» штаммом.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 355 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 90 тыс.

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