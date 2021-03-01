Челябинск, , 12:43 — REGNUM В Челябинске директор одного из муниципальных учреждений стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что преступление было совершено в 2018—2020 годах. якобы руководитель предоставлял спортивный зал в аренду, деньги за которую переводились физическому лицу. Полицейские насчитали ущерб на сумму больше 500 тыс. рублей.

Сейчас по делу против директора идут следственные действия. Идёт сбор доказательств, а также решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.