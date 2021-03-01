Москва, , 12:42 — REGNUM В семи регионах России в 2021 году начнётся эксперимент, связанный с социальной поддержкой граждан. Об этом сообщил 1 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

«Уже в этом году не менее чем в семи пилотных субъектах РФ будет запущен эксперимент. Там начислением региональных мер социальной поддержки займётся Пенсионный фонд», — рассказал Мишустин.

По его словам, в дальнейшем эта практика будет распространена на территории всей страны. А в ближайшую пятилетку всю цифровую сферу России ожидает цифровая трансформация.