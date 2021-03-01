Ярославль, 1 марта, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Ярославле начался второй этап работ по ремонту проспекта Машиностроителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Ремонт проспекта Машиностроителей

Проспект ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком работ выступает группа компаний «ЕКС». Как ранее сообщало ИА REGNUM на первом этапе велась замена коллектора ливневой канализации на отрезке до перекрестка с улицей Серго Орджоникидзе. Второй этап стартовал с перекрытия движения на перекрестке проспекта Машиностроителей с улицей Саукова.

«Перекресток с Саукова перекрыт в ночь с субботы 27 февраля на воскресенье 28 февраля. Специалисты «ЕКС» приступили к работам на втором участке», — сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на подрядчика.

По предварительным данным работы на втором этапе продлятся до первой декады апреля, а ремонт целиком планируется завершить к концу августа 2021 года.