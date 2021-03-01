Москва, , 15:19 — REGNUM Послание главы МИД Сергея Лаврова, которое он направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления России в организацию, где раскритиковал организацию за то, что она не реагирует на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 марта в социальной сети Facebook.

«А чего обращаться к авторам этой дискриминации? Зло наказуемо бумерангом, обязательно!», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что не имеет никакого смысла обращаться в подобную организацию. Они уверены, что Россия должна действовать сама и помочь русскоязычным гражданам заявить о своих правах.

«Так пусть об этом и говорят русскоязычные украинцы, а не Лавров», — пишет Владимир Б.

Некоторые комментаторы призвали российское руководства создать необходимые условия для того, чтобы русскоязычные люди могли без особых препятствий «получить право жить в России».

«Так, надо бы создать условия в России по государственной программе переселения соотечественников в РФ. И люди поехали бы в Россию наверняка. Поэтому, те же «неграждане» из Эстонии и Латвии предпочитают работать в Европе. В Россию выезжает мало. Могли бы статистику опубликовать по данному вопросу. Т. е. был бы неоспоримый фактический информационный материал», — считает Александр Е.

Нашлись и те, кто указал, что Россия, в отличие от других стран, заботится о носителях иностранных языков на своей территории.

«Рассказал бы, как трепетно относится Россия-матушка к украиноязычным гражданам. Сколько школ украинских, библиотек открыто! В Крыму, на Кубани, на Дальнем Востоке», — написал Михаил М.

Напомним, 28 февраля глава МИДРФ Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в организацию. В нём он раскритиковал организацию за то, что она не реагирует на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике.