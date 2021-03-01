Нур-Султан, , 12:41 — REGNUM Нехватку воды в киргизском водохранилище Токтогул можно решить за счет импорта электроэнергии в Киргизию из Казахстана и Узбекистана. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью агентству «Казинформ».

По его словам, дефицит воды в водохранилище может привести к катастрофе. Киргизский лидер отметил, что Казахстан готов экспортировать до 1 млрд кВт электроэнергии. Кроме того, Бишкек продолжает переговоры по этому вопросу с Ташкентом.

Жапаров отметил, что если не организовать поставку электроэнергии в Киргизию, то республике придется самостоятельно вырабатывать необходимую энергию. «Вследствие этого в вегетационный период никому не хватит воды», — сказал президент.

Отметим, часть воды для сельского хозяйства Казахстана и Узбекистана поступает из водохранилищ в Киргизии. Вместе с тем эта же вода используется для выработки электроэнергии на киргизских ГЭС.

Дефицит воды может возникнуть, если на водохранилище уменьшить сток. Это, в свою очередь, необходимо для накопления воды в водохранилище. Вода в последующем используется для работы ГЭС.

Наиболее энергодефицитным периодом в Туркестане является осенне-зимний период. Для работы ГЭС необходимо накапливать воду в водохранилищах в весенне-летний период. В это же время вода необходима для полива.