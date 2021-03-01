Пекин, , 12:43 — REGNUM Китайская компания Changan объявила стоимость и комплектации нового кроссовера UNI-K. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Стоимость базовой версии Changan UNI-K составляет 157 900 юаней (1,8 млн рублей). Оснащается эта версия двухлитровым турбированным двигателем мощностью 233 л. с., который агрегатируется с 8-ступенчатым «автоматом».

Также уже в начальной комплектации новинка получила камеры кругового обзора, новую мультимедиа с большим дисплеем, климат-контроль и доступ в салон без ключа. В качестве опции идет система полного привода.

Топовая версия UNI-K стоит 188 900 юаней (2 175 000 рублей). К стандартному пакету добавляется вентиляция сидений, электропривод багажника, распознавание водителя по лицу, премиальная акустическая система и атмосферная подсветка интерьера.

Ожидается, что новый Changan UNI-K появится в России до конца 2021 года.

Ранее Changan представила на авторынке Китая бюджетную версию электрокара BenBen E-Star.

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