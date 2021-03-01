Улан-Удэ, , 12:39 — REGNUM Благодаря закону о бесплатном предоставлении земли в Бурятии более 3 тыс. человек смогли узаконить самовольно построенное жильё. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Заксобрания, он касается только домов, построенных до конца 2010 года.

Однако по словам министра имущественных отношений республики Маргариты Магомедовой, остаётся ещё много людей, которые возвели свои строения позже. Для решения проблемы она предложила внести изменения в закон «О земле», по котором «самовольщики», построившиеся до 31 декабря 2015 года смогут арендовать землю без проведения торгов.

«В последующем у людей появляется право на объект недвижимости, а после оформления права возникает право на выкуп земельного участка, на котором находится строение. Размер аренды соответствует размеру земельного налога, а выкупная стоимость — ее десятикратная ставка», — отметила министр.

По её словам, речь идёт о землях, закреплённых за министерством обороны, Минсельхозом РФ, БурНИИСХ. Депутаты предложили поддержать инициативу, при этом рекомендовав усилить контроль, чтобы не допустить дальнейшего «самозахвата» земель. В итоге закон был принят большинством голосов.

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