1 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В Армении сейчас неспокойно, 25 февраля тысячи протестующих вышли на улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и проведения внеочередных выборов в парламент. Сотни людей провели эту ночь в палатках перед зданием парламента Армении.

Анна Михальчук, , 13:06 — REGNUM Многие общественные и политические деятели Армении обратились к премьеру с предложением мирно уйти в отставку. На стороне действующего премьер-министра сейчас остались только депутаты фракции «Мой шаг», его открыто поддержали политики Азербайджана и Турции, представители фонда Сороса.

Роберт Кочарян (с) С. Молодцов

Офис второго президента Армении Роберта Кочаряна опубликовал обращение, в котором призвал объединиться вокруг военных и добиваться перевыборов в парламент. Еще в 2019 году политик предупреждал о страшных последствиях соглашательской политики, ее губительном влиянии на свободу и независимость Армении.

Сегодня предупреждения Кочаряна воспринимаются по-новому: происходящее можно сравнивать не только со сбывшимися словами Кочаряна, но и с его делами в те времена, когда он возглавлял оборону Арцаха, был первым президентом НКР, а потом — главой Армении.

Именно премьер Арцаха Роберт Кочарян возглавил Госкомитет обороны республики в переломное время, когда многим казалось, что судьба Карабаха предрешена. Но слабо вооруженная, полудобровольческая армия НКР не только нанесла сокрушительное поражение превосходящим силам противника, но и обеспечила создание обширной зоны безопасности, связавшей Арцах с Арменией.

Именно президент Кочарян закрепил на долгие годы результаты победы 1994 года, при этом профессиональные Вооруженные силы Армении не оставляли Азербайджану ни малейшего шанса на реванш на протяжении двадцати с лишним лет.

Чтобы обрушить обороноспособность страны и обесценить победу 1994 года, режиму Пашиняна хватило двух лет.

Именно поэтому консолидация граждан Армении против Пашиняна утрачивает политическое содержание, а становится вопросом физического выживания нации. Именно так воспринимают ситуацию ещё недавно разрозненные силы.

Объединенная оппозиция, военные и силовые структуры, религиозные и научные деятели, представители общественных организаций выступают с едиными требованиями о сложении Николом Пашиняном своих полномочий и объявлении даты досрочных выборов в парламент. Память о победах времён Кочаряна и катастрофа, связываемая людьми с Пашиняном и его режимом, подсказывают, вокруг какого лидера предстоит объединиться Армении.