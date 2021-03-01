Киев, , 12:42 — REGNUM В 2020 году количество людей на Украине, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, выросло на 50%. Об этом сказано на сайте платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot, где опубликованы данные Единого реестра должников.

Согласно информации OpenDataBot, в 2020 году на Украине открыто 342 232 дела в отношении жителей страны, которые не оплатили коммунальные услуги, что на 50% больше показателя 2019 года. Больше всего долгов жители Украины накопили за отопление и воду.

«Человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу», — процитировали на сайте OpenDataBot слова адвоката Натальи Гнатуш.

По словам юриста, коммунальные предприятия имеют право прекратить предоставлять должникам услуги в досудебном порядке.

Напомним, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль попросил европейских партнёров поделиться опытом снижения цен на некоторые услуги ЖКХ.

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