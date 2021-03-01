Тегеран, , 12:37 — REGNUM Тегеран отреагирует соответствующим образом в случае, если Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) примет резолюцию против Ирана. Об этом накануне, 28 февраля, в кулуарах заседания Парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

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«Иран соответствующим образом отреагирует, если Совет управляющих МАГАТЭ примет резолюцию против Ирана в ответ на приостановление им соблюдения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ», — подчеркнул Салехи.

Глава иранской ядерной программы также добавил, что Тегеран направил соответствующее письмо руководству МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, Совет управляющих МАГАТЭ начинает регулярное заседание, центральной темой обсуждения на котором должна стать ядерная сделка с Ираном.

Ранее власти Ирана отвергли предложение Евросоюза и США о проведении прямых переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в ближайшие недели. Тегеран якобы потребовал, чтобы Вашингтон сначала предоставил гарантии снятия некоторых санкций с Ирана после встречи.