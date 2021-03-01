Москва, , 12:37 — REGNUM Правительство России утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он рассказал, что для решения задач в соцсфере будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем нуждающимся без бумажной волокиты.

«Для решения этой задачи правительство утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы. Она рассчитана на ближайшие пять лет», — сказал глава правительства.

По его словам, за пятилетний срок вся социальная помощь перейдёт в цифровую форму. При останется возможность живого общения между получателями помощи и органами власти для решения сложных вопросов.