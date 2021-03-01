Оренбург, 1 марта 2021, 12:37 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году официальный статус безработного получили 102 тыс. человек. На 1 января 2021 года уровень официальной безработицы составил 4,1% рабочей силы. Информация об этом опубликована на сайте минтруда региона.
Заявленная предприятиями потребность в рабочей силе составила 11,2 тыс. человек. На одну вакансию в Оренбуржье приходилось 3,7 незанятых гражданина.
Стоит отметить, что в 2019 году числилось 34,2 тыс. безработных. Уровень безработицы составлял 1,3%.
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