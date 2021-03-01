Москва, , 12:35 — REGNUM В России с 1 марта изменились правила начисления детских пособий на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов. Правила начисления не изменились, а вернулись в свое прежнее состояние, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

«Дело в том, что во время пандемии правительство РФ ввиду особой рискованности отменила обязательное уведомление граждан о своем материальном положении и начисления на детей продлевались автоматически. Что логично, так как поход по государственным учреждения был не безопасен.

Ввиду того что ограничения уже в большинстве случаях сняты, соответственно отменена и беззаявительная процедура выдачи пособий.

Теперь вновь чтобы продлить льготу, родителям нужно будет собрать все необходимые документы и отнести их в органы соцзащиты. И так до истечения трёх лет ребенка.

То есть государство должно удостоверится имеет ли право данная семья получить пособие. Доверяй, но проверяй, как говориться.

Однако в этом есть и логика. Ведь в течении года у семья могут изменится обстоятельства. Например, в семье теперь уровень среднедушевого дохода уже превышает два прожиточных минимума.

Однако достаточно ли это для воспитания ребенка в настоящих условиях, вопрос риторический. И, конечно, нуждается в отдельной проработке», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, упрощённая процедура назначения пособий на детей в возрасте до трёх лет перестала действовать в России с 1 марта. Ранее начисления продлевали автоматически.

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