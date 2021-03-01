Казань, , 12:40 — REGNUM В Казани в 2020 году построили 55 объектов административно-торгового назначения, 52 многоквартирных дома, 34 производственных и складских здания, 27 объектов социального назначения. Объем работ в сфере строительства за прошлый год составил 37,7 млрд рублей, что превышает показатель предыдущего года на 2%.

Всего удалось в 2020 году ввести в эксплуатацию 52 многоквартирных дома общей площадью 693,4 тыс. кв. метров на 14 427 квартир, в том числе 8 жилых домов площадью 123 тыс. кв. метров на 2 257 квартир по программе социальной ипотеки. Также ввели в эксплуатацию 191 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов. Всего введено 884 тыс. кв. метров жилья. По этому показателю Казань, предварительно, занимает первое место в Поволжье.

Обеспеченность жильем на 1 жителя Казани достигла 27 кв. метров (по России — 26,2 кв. метра). Более 30% квартир в столице республики приобретают жители других регионов страны, отмечает пресс-служба городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2020 году построили 50 объектов по программе «Здравоохранение» — семь врачебных амбулаторий и 43 ФАПа.

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