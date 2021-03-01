Кишинёв, , 12:41 — REGNUM «Партия социалистов» Молдавии не будет запускать процедуру импичмента президента республики Майи Санду. С таким заявлением 1 марта выступил лидер ПСРМ Игорь Додон на брифинге.

«Последнее, что нас сейчас волнует, — это должность Санду и её отставка. ПСРМ не будет инициировать референдум по её отстранению от должности», — сказал Додон.

Он заявил, что импичмент может усугубить политический кризис в стране, поэтому призывает Санду к «конструктивному диалогу».

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента и парламентского большинства. Санду заявила, что необходимо провести досрочные выборы в парламент республики, или вынести вопрос о её импичменте на референдум. Парламентское большинство требует, чтобы президент выдвинула на пост премьер-министра Мариану Дурлештяну, которая представляет «социалистов».

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