Москва, , 12:32 — REGNUM Снижение давления зафиксировано в промежуточной камере (ПрК) модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС), где ранее была выявлена утечка воздуха. Об этом космонавт Сергей Рыжиков сообщил 1 марта во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

«Давление в отсеках 730 [мм рт. ст.] и 465 [мм рт. ст.] по ПрК на текущее время», — отметил Рыжиков в ходе переговоров, которые транслирует сайт NASA.

Члены российского экипажа МКС 26 февраля изолировали промежуточную камеру модуля «Звезда», чтобы отследить изменение давления. Оно составляло 730 мм рт ст. Перед этим космонавты провели работы по устранению предполагаемой утечки воздуха.

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