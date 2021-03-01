Красногорск, , 13:02 — REGNUM Вслед за аномальными снегопадами Подмосковье ждут другие природные явления, последствия которых необходимо будет ликвидировать. Об этом 1 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«Последние две недели (с 14 по 28 февраля — прим. ИА REGNUM) были очень сложными в плане климатических условий. Мы видели много обращений граждан», — сказал Воробьев.

По мнению главы региона, зима в Подмосковье оказалась экстремально снежной и холодной. Однако её окончание не означает, что негативные климатические проявления на территории области закончились.

«Прошу обратить внимание, что наша прямая обязанность справляться с вызовами, которые несет каждое время года. Потому что за снегом выйдет другая проблема — подтопления и ямы на дорогах. Мы должны быть готовы, чтобы обеспечивать перемены по каждому направлению», — заявил Воробьёв.

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