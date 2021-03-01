Самара, , 12:37 — REGNUM Сильный снег ожидается в Самарской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что ночью 2 марта по области ожидается небольшой снег, а столбик термометра может упасть до отметки — 20 °C. Днем температура воздуха может подняться до 0 °C. При этом ожидается мокрый снег и метель. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

Специалисты предупреждают, что на дорогах могут образовываться снежные заносы.

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