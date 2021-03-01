Иркутск, , 12:30 — REGNUM Иркутскому министерству образования поручено провести служебную проверку по факту пожара, произошедшего в коррекционной школе-интернате № 8, расположенной в областной столице. По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, налицо — халатное отношение персонала образовательного учреждения к соблюдению требований пожарной безопасности, поэтому должны быть приняты соответствующие дисциплинарные меры.

Напомним, вечером 26 февраля, в здании школы-интерната сработала автоматическая пожарная сигнализация: по какой-то причине в одной из комнат загорелась мягкая обивка стульев. Взрослые и дети не пострадали и были своевременно эвакуированы.