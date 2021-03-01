Москва, , 12:29 — REGNUM В ближайшие пять лет система социальной помощи в России перейдёт в электронный формат. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«В течение пяти лет вся система социальной помощи перейдёт в электронный формат», — сказал он.

По его словам, новая система позволит получать выплаты и пособия без хождения по инстанциям. Подобный подход уже опробован при начислении выплат на детей до восьми лет.

При этом ведомства продолжат «живой» приём граждан, чтобы во время личного общения решать поступающие вопросы.