Москва, 1 марта, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Госдуме вновь заработали буфеты и столовая, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

ИА REGNUM Буфет

Они работают с соблюдением санитарных норм на фоне спада пандемии коронавируса. Например, при входе в столовую посетителей встречает санитайзер, предупреждение о том, что без маски вход запрещен, требуется также соблюдать условие: за одним столом должны сидеть не более двух человек.

ИА REGNUM Вход в буфет

ИА REGNUM Меню в столовой

ИА REGNUM Меню в буфете

Сотрудники аппарата изучают меню и радуются ассортименту — столовая была закрыта на фоне пандемии коронавируса с 19 марта 2020 года и питание всухомятку порядком надоело.

В буфетах также оживление: все рады видеть друг друга, но цены сравнивают.

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