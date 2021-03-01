В Госдуме открылись столовая и буфеты
Москва, 1 марта, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Госдуме вновь заработали буфеты и столовая, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.
ИА REGNUM
Буфет
Они работают с соблюдением санитарных норм на фоне спада пандемии коронавируса. Например, при входе в столовую посетителей встречает санитайзер, предупреждение о том, что без маски вход запрещен, требуется также соблюдать условие: за одним столом должны сидеть не более двух человек.
ИА REGNUM
Вход в буфет
ИА REGNUM
Меню в столовой
ИА REGNUM
Меню в буфете
Сотрудники аппарата изучают меню и радуются ассортименту — столовая была закрыта на фоне пандемии коронавируса с 19 марта 2020 года и питание всухомятку порядком надоело.
В буфетах также оживление: все рады видеть друг друга, но цены сравнивают.
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