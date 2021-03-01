Москва, , 12:29 — REGNUM Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, какое впечатление на нее произвела экс-участница музыкальной группы Little Big Анна Кастельянос, которую ранее обнаружили мертвой в Санкт-Петербурге. Она рассказала об этом 1 марта в интервью 5-tv.ru.

По словам Борисовой, бывшая участница Little Big производила «впечатление сильного человека».

«Она очень увлекалась экологией. Сама ходила и рассортировывала виды мусора. Для нее это было очень важно. Конечно, физические недостатки они компенсировались какой-то силой духа», — отметила телеведущая.

При этом, по ее словам, покойная много говорила о природе и о животных.

«Искренне соболезную. Я надеюсь, что это не самоубийство. Она не была похожа на самоубийцу», — добавила Борисова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-участница музыкальной группы Little Big Анна Кастельянос был обнаружена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.